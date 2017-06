Real : Pepe en veut beaucoup à Zidane

Lundi dernier, le quotidien Marca assurait que le transfert de Pepe au Paris Saint-Germain était bouclé pour deux ans. Le club de la capitale française à publié aussitôt un communiqué officiel pour démentir l’information et expliquer qu’il n’y avait aucune discussion en cours avec le défenseur du Real Madrid.

L’international portugais s’est exprimé sur les ondes de la Cadena Cope, confirmant qu’il allait quitter le club merengue, alors en fin de contrat le 30 juin : “Il est clair que je ne vais pas continuer au Real Madrid. J’ai été très fier de jouer ici toutes ces années. Je me suis donné à fond. Mais j’ai décidé de partir en janvier, quand j’ai vu que les choses ne se passaient pas comme je le voulais et que le comportement du club à mon égard n’était pas idéal”, a-t-il confié. “C’est la politique du club de ne pas offrir deux années de contrat aux joueurs de plus de 33 ans, c’était donc impossible qu’ils m’offrent ça. Ils ne m’ont offert qu’un an. Mais il y a une manière de négocier et de discuter et le Real Madrid n’a pas été correct.”

Le joueur n’a pas aimé le traitement du club envers lui et notamment celui de Zinedine Zidane qui l’a longuement écarté sans raisons : “Ce qu’il (Zidane) fait au Real Madrid est spectaculaire, mais il y a des choses que je ne comprends toujours pas, que je ne peux pas vous expliquer. Je ne sais pas pourquoi j’ai disparu de l’équipe en fin de saison”, a déclaré le joueur. “Zidane et Benítez sont deux personnes différentes. Par ma façon d’être, j’ai préféré Benitez, car il m’a transmis qu’il fallait donner le maximum pour jouer. J’ai aimé sa sincérité, son honnêteté, même si au début il ne me faisait pas jouer. Il y en a qui sont illuminés et qui peuvent gagner ou perdre, moi je préfère le travail”. Des déclarations qui ressembleraient plus à un règlement de compte. En ce qui concerne le futur du défenseur, ce dernier a laissé plané le doute : “Vous saurez dans quelques jours. Si mon avenir sera à Paris ou Milan ? Il y a plus d’offres, notamment en Angleterre”. Affaire à suivre…