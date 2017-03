Real : Offensive pour Theo Hernandez

Theo Hernandez réalise actuellement une grande saison au Deportivo Alaves et attire l’attention de plusieurs clubs. Prêté dans le club basque, le défenseur français a été formé à l’Atletico Madrid aux côtés de son frère Lucas toujours présent.

Selon la Cadena SER, le Real Madrid aurait demandé après le joueur afin de pouvoir renforcer le coté gauche la saison prochaine, en plus des deux pistes déjà citées ce matin. Cependant un pacte de non-agression existe entre l’Atletico Madrid et le Real Madrid, et il doit être respecté. Au jour d’aujourd’hui l’international espoir français coûterait 24 millions d’euros.