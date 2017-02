Real : Navas, Benzema et Luka Modric non convoqués

Zinedine Zidane a annoncé ce vendredi en conférence de presse qu’il y aura des rotations pour le prochain match de championnat. Keylor Navas, Karim Benzema et Luka Modric n’ont pas été convoqués pour disputer la rencontre face à l’Espanyol Barcelone (23e journée) qui aura lieu samedi en championnat

La non-convocation du portier costaricien a beaucoup surpris, notamment après son erreur face à Naples en huitièmes de finales aller de Ligue des Champions et son futur demeure incertain la saison prochaine. Modric et Benzema ont quant à eux réalisé un grand match face aux italiens qui s’est soldée par une victoire (3-1) à Bernabéu.

Coentrao et Danilo sont toujours forfait, alors que Ramos souffre d’une contusion au pied droit. Le capitaine du Real Madrid a réalisé des tests après avoir demandé le changement face à Naples (71e) suite à un coup donné par Caleçon.

Les convoqués:

Gardiens: Casilla, Yáñez et Luca.

Défenseurs : Carvajal, Pepe, Varane, Nacho et Marcelo.

Milieux: Kroos, Kovacic, Casemiro, Asensio, Isco et James.

Attaquants : Cristiano Ronaldo, Bale, Lucas Vázquez, Morata et Mariano.