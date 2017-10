Real Murcia v Barça (21h30) : La Copa del Rey est de retour

Le FC Barcelone débute ce mardi la Copa del Rey, contre Murcia. Le tenant du titre se déplace à la Nueva Condomina pour aller chercher la victoire cotnre une équipe de Segunda Division B.

Ernesto Valverde compte faire tourner son effectif comme il l’a confirmé en conférence de presse la veille, laissant la chance aux joueurs de la réserve. Ainsi, sept joueurs ont eu la permission pour ne pas s’entraîner aujourd’hui: Ter Stegen, Busquets, Iniesta, Suarez, Messi, Paulinho, et Umtiti. Le technicien espagnol ne pourra pas compter sur les blessés: Dembélé, Alba, Turan, Rafinha et Aleix Vidal. Tout le reste de l’effectif est convoqué avec quatre joueurs de la filiale: Ortola, Cucurella, Alena et José Arnaiz, l’une des révélations de l’équipe de Gérard Lopez cette saison.

Le 11 probable du FC Barcelone: Cillessen; Semedo, Mascherano,Vermaelen, Digne; Alena, Sergi Roberto, André Gomes; Arnaiz, Paco Alcacer, Denis.

Le 11 probable de Murcia: Santomé; Orfila, Juanfra, David Mateos, Forniers: David Sanchez, Armando, Nadjib, Abel Molinero, Jordan, Chamorro.