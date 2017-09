Real : Mourinho veut recruter Bale en 2018

Gareth Bale devrait rejoindre Manchester United l’été prochain. C’est ce qu’informe Marca dans son édition du lundi. José Mourinho ferait de l’attaquant gallois une obsession et assurerait qu’il tentera de le recruter en 2018.

Pour le moment, Bale est toujours au Real Madrid et cette saison au club lui sera cruciale pour son futur. Avec 17 blessures accumulées la saison dernière, le joueur n’a pu disputer que 53% des minutes possibles. Le club merengue n’a pas voulu le vendre cet été et a voulu conserver la BBC une année supplémentaire. Avec une première année plein lors de son arrivée en 2013, Bale avait inscrit 22 buts et délivré 19 passes décisives. Un bon rendement après que Madrid ait déboursé la somme de 100 millions d’euros, faisant de lui à l’époque le joueur le plus chère du monde. Avec la montée d’Asensio et d’Isco, le départ du Gallois ne devrait pas poser de soucis.