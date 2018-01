Real : Mourinho ne veut pas de Cristiano à Manchester

Cristiano Ronaldo n’est pas en très bons termes ces derniers temps avec la direction madrilène. L’international portugais clame à nouveau une revalorisation salariale puisque les 20 millions annuels actuels ne lui suffiraient plus. Le joueur reste devancé par Leo Messi qui reste l’un des joueurs les mieux payés dans le football en gagnant le double (40 millions) et cela ne lui plairait pas non plus. Cependant, Florentino Perez n’est pas du même avis que l’attaquant madrilène.

Les médias parlaient d’un comme-back de CR7 à Manchester United suite à cet épisode, mais cette information ne serait plus d’actualité. En effet, attendu du côté de Old-Trafford, Alexis Sanchez devrait porter le numéro sept et signera un contrat à Manchester United dans les prochaines heures. De plus, José Mourinho aurait changé d’avis et ne souhaiterais plus travailler avec Cristiano dont l’attitude ne lui convient pas. Leur relation lorsqu’il entraînait à l’époque Madrid, n’était pas la meilleure, et était assez électrique.