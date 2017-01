Real : Morata “Qu’ils disent ce qu’ils veulent, hala Madrid !

Morata s’est exprimé par le biais des réseaux sociaux pour démentir des rumeurs à propos d’un possible départ lors du mercato hivernal. Le programme El larguero avait affirmé que l’attaquant du Real Madrid pourrait s’en aller en manque de minutes. “Qu’ils disent ce qu’ils veulent ! Hala Madrid, toujours ! Ici c’est Madrid et nous mourrons pour le club”, a écrit l’international espagnol sur son compte Instagram, accompagné d’une photo s’entraînant avec Isco. Les dernières spéculations qui fleurissent à son sujet ne lui ont pas plus puisque l’ancien joueur de la Juventus ne vit pas ses meilleurs moments dans la capitale espagnole.

Digan lo que digan #halamadrid siempre! Esto es el Madrid y vamos TODOS a muerte! Con mi hermano @iscoalarcon en el entrenamiento de hoy! 😁🏃🏻🏃🏻⚽️ Une photo publiée par Álvaro Morata (@alvaromorata) le 27 Janv. 2017 à 6h32 PST