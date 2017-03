Real : Morata incertain face au Betis

Pepe et Varane ne se sont pas entraînés avec le groupe lors de la dernière session à Valdebebas avant d’affronter le Betis dimanche soir (20h45).

Morata ne s’est pas non plus entraîné, en plus des blessés madrilènes. L’attaquant espagnol a reçu un coup involontaire de la part de Lucas Vazquez au tibia au gauche et réalise plusieurs tests pour déterminer son aptitude. Quant au défenseur portugais, ce dernier a réalisé l’entraînement à l’intérieur du gymnase alors que Varane récupère toujours de sa blessure au biceps fémoral.