Real : Modric est de retour à l’entraînement

Le Real Madrid a repris l’entraînement ce mardi après-midi. L’effectif a réalisé un travail physique et plusieurs exercices aves le ballon. Les hommes de Zinedine Zidane se préparent avant le premier match de Copa del Rey contre Fuenlabrada jeudi prochain.

La bonne nouvelle, est le retour de Luka Modric qui s’est entraîné aux côtés du reste des gardiens de but et sept joueurs de la réserve ont pris part à la séance: Tejero, Manu Hernando, Quezada, Cristo, Óscar y Franchu, del Castilla, et Moha. Quant à Marcelo, Ramos, Kroos, Modric, Isco, Casemiro, Cristiano et Benzema, ces derniers ont eu un jour repos alors que Navas, Carvajal, Kovacic et Bale qui récupèrent toujours.