Real : Marcelo raconte sa venue au club

Cela fait dix ans que Marcelo porte le maillot du Real Madrid. Arrivé en provenance du club brésilien de Fluminense à 19 ans, le latéral gauche fait partie des plus grands à son poste. Son arrivée lors de l’époque des Galactiques ne lui a pas permis de s’illustrer comme il le fait aujourd’hui.

C’est ce que raconte le défenseur merengue lors d’une interview accordée au The Player’s Tribune: ”Quelqu’un a appelé pour me demander si je voulais jouer au Real Madrid Je ne savais pas du tout qui c’était, mais j’ai dit oui. Je jure devant Dieu que je croyais que j’allais à une simple réunion pour avoir une conversation. Quand je suis arrivée au club, j’ai vu les contrats avec le symbole du Real Madrid, et je les ai signé rapidement.” Le joueur avait du mal à croire à son transfert: “Ils m’ont présenté à la presse le même jour, je ne savais pas que je venais pour ma présentation. Ma famille au Brésil ne l’a pas cru avant qu’ils voient un article dans Globoesporte”, a expliqué le joueur de 29 ans.