Real : Marcelo ” Le triplé ? Nous ne parlons pas de ça dans le vestiaire”

Le latéral du Real Madrid Marcelo, s’est exprimé sur les ondes de Radio Marca avoir été récompensé lors du Gala de la FIFA « The Best », dans le 11 type de l’année. Le défenseur brésilien a parlé du vestiaire, de son entraîneur et du triomphe de son coéquipier Cristiano Ronaldo “ Il s’est battu toute l’année et gagner ce prix est une très bonne chose pour lui”, a déclaré ce dernier.

En ce qui concerne l’idée de remporter le triplé, le joueur reste optimiste et pense au jour le jour “ Nous ne parlons pas de ça dans le vestiaire. Nous y allons de match en match.” Pour finir, la radio espagnole a demandé son avis au sujet de Zinedine Zidane, qui a complété son année en tant que coach de l’équipe première: “Il a une grande importance dans le vestiaire et dans l’équipe. Nous sommes dans un grand moment, c’est vrai.”