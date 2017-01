Real : Marcelo et James s’entraînent en marge du groupe, Varane de retour

James Rodriguez et Marcelo ont retouché le ballon ce samedi à l’entraînement, mais en marge du groupe. Les deux joueurs sont écartés pour la rencontre de ce soir contre la Real Sociedad mais sont en bonne voie pour une récupération plus rapide que prévue.

Le milieu de terrain colombien qui a rechuté au mollet et qui souffre d’une surchauffe du muscle, n’a pas joué depuis le sept janvier dernier et pourrait faire son retour dans moins de deux semaines. Le latéral brésilien qui à une blessure de grade 2 au biceps fémoral gauche, sera encore écarté des pelouses pendant une durée de trois à quatre semaines. Son retour dépendra de l’évolution de sa blessure, mais semble être sur la bonne voie pour revenir au plus vite. Raphaël Varane est de retour lui avec le groupe, et pourra résoudre les problèmes défensifs dont souffre le Real Madrid dernièrement.