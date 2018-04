Real Madrid : Zidane “Nous n’allons pas faire de haie d’honneur au Barça”

Ce samedi matin et à la veille du derby madrilène, Zinedine Zidane s’est exprimé devant les médias en conférence de presse à Valdebebas, expliquant que le Real Madrid ne fera pas de haie d’honneur au FC Barcelone lors du Clasico qui approche au Camp Nou.

La réponse du technicien français a surpris un grand nombre de journaliste de la salle. Depuis plusieurs années, c’est une tradition en Espagne. Faire une haie d’honneur au champion. “Nous n’allons pas faire de haie d’honneur. Nous nous concentrons sur le match de demain. Nous allons penser uniquement aux trois points qu’on ira chercher demain et on espère réduire l’écart. L’Atletico mérite d’être où ils sont. Ils sont deuxièmes mais on va tenter de rattraper le coup”, a déclaré Zidane avant d’ajouter “Je sais que dans quinze jours on me reposera la question. Mais maintenant la réponse est claire. Je ne comprends pas cette tradition de haie d’honneur et nous n’allons pas la faire.