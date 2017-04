Real Madrid v Valence, 2-1 : Marcelo offre les trois points à son équipe

Le Real Madrid s’est une nouvelle fois fait peur. Les hommes de Zinedine Zidane se sont finalement imposés ce samedi soir pour le compte de la 35ème journée contre Valence (2-1), à Santiago Bernabéu.

L’ouverture du score de Cristiano Ronaldo dans la première demi-heure de jeu (27e, 1-0), permettait aux madrilènes de prendre l’avantage, devant un Valence qui manquait de réalisme et d’endurance. En seconde période, le gardien de but ché Diego Alves, a une nouvelle fois confirmé ses statistiques hors-normes sur les penaltys arrêtés. Après avoir stoppé à nouveau un tir de CR7, le portier brésilien a arrêté 20 des 45 pénos subis en championnat, depuis son arrivée en Espagne en 2007. Si les merengues enchainaient les réalisations et manquaient à plusieurs reprises d’inscrire le but du 2-0, Parejo a calmé le Bernabéu en égalisant sur un magnifique coup franc direct (82e, 1-1). La joie des Valenciens a été de courte durée puisque Marcelo trouvait le chemin des filets quatre minutes plus tard, et offrait les trois points au Real Madrid, permettant d’espérer et de croire encore au titre de championnat.