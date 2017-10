Real Madrid v Tottenham, 1-1 : Les madrilènes freinés à Bernabéu

Un match compliqué. Le Real Madrid a concédé le match nul contre Tottenham ce mardi soir, pour le compte de la troisième journée de Ligue des Champions. Les hommes de Zinedine Zidane ont été confrontés face à un Tottenham en grande forme dans une merveilleuse ambiance à Santiago Bernabéu.

Gareth Bale aurait pu retrouver son ancienne formation mais l’international gallois est toujours blessé. Les Anglais n’auront marqué aucun but ce soir. C’est Varane qui ouvrait le score sur un but contre son camp. Le défenseur central sur un centre d’Aurier a été surpris lors d’une tentative de reprise en talonnade de l’Ivoirien, dévié directement par le français, au grand désarroi de Keylor Navas (29e, 1-0). La défense anglaise s’est montrée impériale ce soir et le Real Madrid a buté sur plusieurs occasions. Mais avant la pause, Cristiano Ronaldo transformait un penalty sur un tacle glissé en retard d’Aurier sur Kroos dans la surface adverse (43e, 1-1). Un but qui permettait aux madrilènes d’égaliser et de tenter de remonter au score lors de la deuxième mi-temps mais sans succès. Les deux formations se sont quittés ainsi sur un match nul, en prenant un point chacun. Tottenham reste leader du groupe H a égalité avec le Real Madrid, suivi de Dortmund et l’APOEL qui totalisent un point uniquement.