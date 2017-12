Real Madrid v Séville, 5-0 : Fiesta à Santiago Bernabéu !

Les festivités étaient présentes ce samedi après-midi à Santiago Bernabéu, pour la réception du FC Séville. Cristiano Ronaldo a présenté son cinquième ballon d’or au public madrilène et a posé avec les quatre autres.

Zinedine Zidane avait opté pour une toute nouvelle composition, suite aux nombreux blessés et suspensions dans le secteur défensif, alors que Berizzo avait aligné la grosse artillerie face à l’ogre madrilène. Tous les ingrédients étaient présents pour que cette grande affiche espagnole tienne ses promesses aux yeux des amateurs du ballon rond. Mais il n’a fallu que trois minutes à Nacho pour ouvrir le score sur un corner (1-0, 3e). Dans la foulée, Cristiano Ronaldo inscrivait le deuxième but de la rencontre, bien servi par Asensio d’une belle frappe qui rasait le poteau (2-0, 23e). Le quintuple ballon d’Or a bien célébré son titre en transformant un penalty suite à une main de Navas dans la surface et le portugais s’offrait un doublé (3-0, 31e). Même si le score était déjà lourd pour les Andalous, Kroos mettait un coup de massue à ces derniers sur un décalage de Vazquez, avec un Sergio Rico battu dans sa cage (4-0, 38e). Les Merengues ont achevé cette rencontre merveilleusement bien et c’est Achraf qui infligeait le but de la Manita avant la mi-temps (4-0, 43e).

Un score extrêmement lourd en 43 minutes, qui n’a pas fait réagir pour autant les Andalous en deuxième période malgré les maintes tentatives de Navas. Une belle prestation pour les hommes de Zidane et une à oublier pour Berizzo qui se qualifiait quelques jours plus tôt en huitièmes de finales de Ligue des Champions.