Real Madrid v Real Sociedad, 5-2 : Festival de buts à Santiago Bernabéu !

Le Real Madrid remonte sur le podium provisoirement à la troisième place du championnat espagnol, grâce à sa victoire contre la Real Sociedad, ce samedi soir (5-3), à Santiago Bernabéu.

Zinedine Zidane a opté pour plusieurs changements dans un onze de départ plus offensif avec la présence d’Asensio, Lucas Vazquez, Cristiano et Benzema alignés dans un 4-4-2 Coaching payant d’entrée de jeu puisque Lucas Vazquez ouvrait le score seulement après 45 secondes de jeu. Sur le côté gauche, Ronaldo réalisait un bon travail et centrait pour l’attaquant espagnol qui plaçait une tête dans le petit filet de Rulli. Lors de la demi-heure de jeu, Cristiano inscrivait le deuxième sur une belle reprise du plat droit (27e) avant que Kroos ne crucifie l’équipe basque avant la pause bien servi par Vazquez (37e, 3-0). Avant la pause le quintuple ballon d’or s’offrait un doublé sur un corner de l’international allemand, buteur dans la rencontre (4-0, 40e). Un score lourd pour les hommes d’Eusebio qui ont eu du mal à stopper la machine madrilène lors de la première période.

Pour la Real Sociedad, il a fallu attendre la 76ème minute pour que Jon Bautista ne réduise le score pour les siens (4-1, 76e). Si Madrid a desserré l’étreinte en seconde période, Cristiano lui s’est offert un triplé, servi par Bale dans la surface, entré en jeu quelques minutets plus tôt (80e 5-1) . Trois minutes plus tard, l’ancien merengue Illaramendi ripostait et réduisait à nouveau le score pour les Basques sur un corner joué à deux avec Juanmi (83e, 5-2).

Un score très lourd pour la Real Sociedad et rassurant pour le Real Madrid avant d’affronter le PSG en Ligue des Champions la semaine prochaine. Une victoire qui permet aux hommes de Zidane de passer à la troisième place devant Valence, avant que l’équipe de Marcelino ne joue dimanche.