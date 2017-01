Real Madrid v Real Sociedad, 3-0 : Les madrilènes conservent leur place de leader

Le Real Madrid s’est imposé 3-0 sur sa pelouse du Santiago Bernabeu face à la Real Sociedad. Tous les deux éliminés de la Copa del Rey en huitièmes de finales, les madrilènes n’ont pas eu tant de mal à faire face aux basques, contrairement à leur grand rival du FC Barcelone.

L’ambiance était présente mais les supporters étaient partagés puisque Benzema, Cristiano Ronaldo ainsi que Danilo ont été tous les trois sifflés à l’annonce de la composition. Les madrilènes n’ont toujours pas digéré l’élimination en Copa del Rey face au Celta Vigo, et les mauvaises prestations sur le terrain. Kovacic ouvrait le score sur une belle passe de Cristiano Ronaldo qui permettait aux merengues de mener cette première période. Juste après la pause, l’attaquant portugais retrouvait le chemin des filets avec cette fois-ci une passe décisive de Kovacic (51e, 2-0), et de prendre l’avance sur leur adversaire. Longuement critiqué, CR7 n’a pas perdu de temps pour faire taire ses détracteurs à sa manière, sur le terrain. C’était un Real Madrid des grands soirs puisque Morata a aussi eu droit à sa part du gâteau sur un beau centre de Casemiro et qui permettait à l’attaquant de placer sa tête et de plier la rencontre au score de 3-0 (83e). Avec la défaite du FC Séville et le match nul du FC Barcelone, le Real Madrid prend de l’avance et commence à creuser l’écart en championnat tout en restant leader.