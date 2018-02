Real Madrid v PSG, 3-1 : Un retour triomphant

Le grand Real Madrid a ressurgit ce mercredi soir. Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés 3-1 contre le PSG lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions dans les dernières minutes de jeu. Une spécialité merengue.

Adrien Rabiot ouvrait pourtant le score lors de ce grand choc lors de la première demi-heure de jeu d’un tir du pied droit (34e, 0-1). Un but qui permettait aux hommes d’Unai Emery de gagner en confiance, en menant au score lors de la première période dans une lutte acharnée contre les madrilènes.

Mais Cristiano Ronaldo a vite répliqué et mis fin aux espoirs des Parisiens lors du retour des deux formations sur le terrain après un penalty transformé du portugais, malgré qu’Areola ait plongé du bon côté (46e, 1-1). Une égalisation qui relançait un match plein d’intensité, jusqu’à ce que Paris ne craque à la fin. Cristiano Ronaldo inscrivait le deuxième but lors des dernières minutes de jeu, pratiquement involontairement permettant aux siens de mener au score (84e, 2-1). Mais cela ne s’est pas arrêté la puisque Marcelo, bien servi par Asensio qui a effectué une entrée décisive, projettait le troisième but en frappant du pied gauche. Areola est battu par le latéral brésilien (87e, 3-1).

Le Real Madrid tenant du titre, a encore une fois montré un tout autre visage, notamment en Ligue des Champions, compétition qui ne semble plus avoir de secret pour eux. Si les Espagnols ont pris de l’avance à Bernabéu ce soir, rien n’est encore gagné puisque tout se jouera au retour dans quelques semaines, au Parc des Princes.