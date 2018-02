Real Madrid v PSG (20h45) : Le grand soir est arrivé !

En ce mercredi 14 février, c’est le jour des amoureux de la Ligue des Champions avec une affiche tant attendue, Real Madrid – PSG, pour le huitième de finale aller de C1.

Le Real Madrid n’a pas donné sa meilleure version cette saison, notamment en championnat, avec un gros retard sur le leader. C’est l’occasion de sauver sa saison en Ligue des Champions et devant ses supporters ce soir à Santiago Bernabéu. Le champion en titre a montré un tout autre visage lorsqu’il dispute cette compétition. Ce sera un match difficile face aux hommes d’Unai Emery qui souhaitent atteindre la finale de la compétition et marquer l’histoire. Zidane devrait opter pour son onze de gala avec la BBC titulaire et à l’exception de Nacho qui remplacera Carvajal sur le côté droit.

La tâche ne sera pas facile pour les deux formations qui risquent d’offrir un spectacle explosif ce soir.

Le 11 probable du Real Madrid : Navas; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Cristiano, Benzema, Bale.

Le 11 probable du PSG : Areola; Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Yuri; Verratti, Lass, Rabiot; Mbappé, Cavani, Neymar.