Real Madrid v Man.United (20h45): Le premier choc de la saison

Jour de match ! Le Real Madrid vainqueur de la Ligue des Champions 2016/17 affronte Manchester United, vainqueur de l’Europa League ce mardi soir (20h45), pour le compte de la Supercoupe d’Europe à Skopje, en Macédonie. L’occasion pour José Mourinho de retrouver son ancien club mais également pour Cristiano Ronaldo de retrouver ses anciens, lui, qui tenait absolument à revenir pour ce match. Un défi de taille pour Zinedine Zidane qui s’est incliné en amical face à l’équipe anglaise déjà lors des tirs aux buts “Le Real Madrid est une équipe, un club, une institution qui a faim. Nous savons tous où nous sommes et quand on finit une saison en gagnant comme la saison dernière, ça aide à essayer de faire la même chose“, a déclaré le coach français avant d’ajouter sur son adversaire:

“Manchester United est l’un des trois plus grands clubs de football au monde, cela ne fait pas de doute. Le club est une chose, mais les références d’une équipe à l’approche d’une compétition en sont une autre. Actuellement, nous ne comparons pas notre potentiel aux plus grands clubs d’Europe. Donc nous allons y aller étape par étape et rester humbles“. L’international portugais ne disputera qu’une vingtaine de minutes, ayant repris l’entraînement uniquement samedi dernier. Lors de cette pré-saison, les madrilènes n’ont remporté qu’un match sur les quatre disputés (Manchester United, City et le FC Barcelone). Le club madrilène espère débuter la saison sur une bonne note, un titre, avant de disputer la Supercopa contre le Barça dès samedi prochain.

Le 11 probable du Real Madrid : Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Asensio.

Le 11 probable de Manchester United: De Gea; Valencia, Eric Bailly, Jones, Darmian; Pogba, Mata, Herrera; Rashford, Lukaku, Mkhitaryan.