Real Madrid v Man.United, 2-1: Premier titre de la saison !

Le Real Madrid s’est imposé 2-1 contre Manchester United et a remporté sa deuxième Supercoupe d’Europe consécutive ce mardi soir à Skopje, en Macédoine. Zinedine Zidane ramène ainsi un septième trophée supplémentaire à Madrid. Belle performance.

Cristiano Ronaldo a débuté la rencontre sur le banc, lui qui a écourté ses vacances pour venir s’entraîner avec l’effectif samedi dernier. La rencontre a été dominée par le Real Madrid et Casemiro a pu ouvrir le score sur un beau centre de Carvajal dès la première demi-heure de jeu. Le 3-5-2 de Mourinho ne s’est pas avéré concluant face au dispositif des madrilènes qui s’est montré plus solide et créatif devant le but avec de multiples occasions. Isco a permis aux siens de prendre l’avantage (2-0), après une une-deux avec Gareth Bale (52e). Ce n’est que dix minutes plus tard que Paul Pogba réduisait le score, malgré un premier ballon repoussé par le portier merengue (62e). Une performance qui permet ainsi au Real Madrid d’enchaîner sur une bonne dynamique, avant d’affronter le FC Barcelone lors du match aller de Supercopa au Camp Non dès samedi prochain. Cristiano Ronaldo est tout de même entré à la 83e minute pour soulever la coupe et rester au frais pour les deux prochains Clasico à venir.