Real Madrid v Levante, 1-1 : Les merengues une nouvelle fois accrochés

Des débuts assez compliqués au Real Madrid. Les hommes de Zinedine Zidane se sont neutralisés sur le score de 1-1 face à Levante ce samedi, pour le compte de la troisième journée de Liga. Le technicien français avait opté pour des rotations après la trêve internationale, un coaching qui n’a pas réellement payé au final avec son 4-2-3-1. Theo Hernandez, et Casilla étaient titulaires, alors que Keylor Navas a été laissé au repos après avoir enchaîné les matchs avec le Costa Rica.

Dès le premier quart d’heure, Ivan Lopez ouvrait le score pour Levante sur une longue touche journée directement dans la surface et qui en deux temps, venait battre Kiko Casilla a bout portant (13e, 0-1). Les merengues ont du faire face à un coup dur avec la blessure de Karim Benzema qui a du céder sa place à Gareth Bale (28e). Les merengues ont réagi avant la pause, grâce à un but de Lucas Vazquez qui égalisait. L’attaquant espagnol se voit pousser le ballon dans les buts après que Ramos ait tenté de piquer le ballon de la tête (37e, 1-1). Les madrilènes ont multipliés les nombreuses occasions mais sans succès. C’est le deuxième match consécutif que le Real Madrid enchaîne après celui contre Valence il y a deux semaines à Mestalla (2-2). Zidane devra ressaisir ses troupes et vite pour ne pas prendre beaucoup de retard.