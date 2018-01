Real Madrid v Leganés (21h30) : Cristiano Ronaldo laissé au repos

Le Real Madrid affronte ce mercredi soir Leganés à Santiago Bernabéu, pour le compte des quart de finales retour de Copa del Rey. Le club merengue avait remporté le match aller sur le score d’un but à zéro et compte bien obtenir son ticket pour les demi-finales face à son voisin.

Zinedine Zidane a dévoilé la liste des convoqués, et Cristiano Ronaldo n’y figure pas. Le technicien français a préféré jouer la carte de la sécurité, après que l’international portugais ait été touché au visage dimanche, lors de la victoire des madrilènes contre le Deportivo la Corogne (7-1). La bonne nouvelle du côté de Madrid est le retour de Sergio Ramos qui avait été blessé plusieurs jours. Du côté de Leganés, Garitano aimerait créer l’exploit avec ses joueurs et feront tout leur possible pour tenter de faire tomber l’ogre merengue.

Le 11 probable du Real Madrid : Casilla; Achraf, Varane, Nacho, Theo; Isco, Marcos Llorente, Kovacic; Asensio, Benzema, Lucas Vazquez.

Le 11 probable de Leganés : Champagne; Tito, Bustinza, Siovas, Rico; El Zhar, Ruben Perez, Gabriel; Eraso, Amrabat; Beauvue.