Real Madrid v Leganés, 1-2 : Les merengues éliminés de la Copa del Rey !

Échec total à Madrid. Les hommes de Zinedine Zidane se sont inclinés 2-1 ce mercredi soir contre Leganes lors du quart de finale retour de Copa del Rey, à Santiago Bernabéu, et sont éliminés de la compétition.

La Liga est désormais très loin, la Coupe du Roi n’est plus du tout accessible et ce sera donc sur la Ligue des Champions qu’il faudra se rabattre de nouveau cette saison pour la casa blanca. Le Real Madrid affronte dans quelques semaines le PSG en huitièmes et devra montrer un tout autre visage.

Face à Leganes, le Real s’est montré timide lors du match aller en ayant pris l’avantage d’un but à zéro seulement face aux Pepineros. Humiliés les madrilènes ont manqué de créativité ce soir malgré l’égalisation de Benzema (47e) apres l’ouverture du score d’Eraso du côté des Pepineros. Gabriel donnait l’avantage aux siens dix minutes plus tard, bien que le capitaine Sergio Ramos était de retour. Le 7-1 n’a pas suffit dimanche dernier aux supporters pour les convaincre puisque le Real Madrid replonge encore une fois et reste à l’image de son début de saison raté. Les hommes de Garitano n’ont pas démérités ce soir, mais au contraire, ont su mener à bien l’exploit et décrochent leur ticket pour les demi-finales.