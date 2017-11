Real Madrid v Las Palmas, 3-0 : Le plein de sourires

Le Real Madrid retrouve goût à la victoire, après s’être imposé ce dimanche soir, 3-0 face à Las Palmas.

Cela faisait deux défaites consécutives pour les hommes de Zinedine Zidane, qui clôturent rapidement cette mauvaise série en réagissant contre les Canariens. Karim Benzema ouvrait le score dès quatre minutes de jeu (1-0), et enchaînait les occasions devant les buts. Casemiro creusait l’écart avant la pause, à la réception d’un corner prolongé par un défenseur de Las Palmas (41e). Cristiano Ronaldo après huit tentatives de tir, ne réussissait pas à transpercer les filets. Mais l’international portugais a été l’auteur de la passe décisive du dernier but inscrit par Marco Asensio (56e), qui a plié la rencontre quelques minutes après la reprise. Grâce à ce succès, les madrilènes se rassurent, eux qui avaient tant peiné à domicile depuis l’entame de la saison. Maintenant, c’est l’heure de la trêve et pour les joueurs de regagner leurs sélections respectives dès lundi.