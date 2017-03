Real Madrid v Las Palmas (21h30) : Conserver la place de leader

Le Real Madrid reçoit Las Palmas à Santiago Bernabéu pour le compte de la 25ème journée de La Liga Santander. Les madrilènes espèrent conserver leur place de leader avec un match en retard, et continuer de maintenir cette avance pour remporter le championnat tant attendu en fin de saison.

La défaite à Valence (2-1), et la remontée in-extremis le week-end contre Villarreal (3-2) dernier montraient des signes de fatigue du côté des hommes de Zinedine Zidane. Face aux Canariens, la tâche ne sera pas facile, notamment avec le retour de Jesé Rodriguez prêté par le Paris Saint-Germain jusqu’en fin de saison. Du côté des merengues, Casemiro n’a pas été convoqué par le coach français, afin de le laisser au repos après avoir été très important lors des derniers matchs. La grande hésitation reste le débat du “9” qui sera accompagnera les deux attaquants Bale et Cristiano Ronaldo au front de l’attaque. Selon le quotidien AS, Morata devrait être titularisé à la place de Benzema, suite à sa grande forme, notamment en ayant offert le but de la victoire face au sous-marin jaune. Marca annonce quant à lui, la BBC titulaire.

Le 11 probable du Real Madrid : Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Ramos; Marcelo; Isco, Kroos, Modric; Cristiano, Morata (Benzema), Bale

Le 11 probable de Las Palmas: Varas; Castellano, Bigas, Lemos, David Simon; Roque Mesa; Jesé Rodriguez, Viera, Vicente Gomez, Tana, Prince Boateng.