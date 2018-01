Real Madrid v La Corogne (16h15) : Les compositions, Benzema sur le banc

Le Real Madrid affronte cet après-midi le Deportivo La Corogne, pour le compte de la 20ème journée de Liga, avec un retard de plus de dix points sur le leader et avec un match en retard. Juste avant la reprise du championnat, la formation merengue a du faire face à de nombreux blessés à l’infirmerie.

Zinedine Zidane récupère Benzema qui avait été blessé plusieurs semaines et qui débutera sur le banc et Marcelo qui récupère son flanc gauche. Une bonne nouvelle quelques jours avant le retour de la Ligue des Champions. Du côté de la formation Galicienne, Andone est titulaire aux côtés de Adrian et Lucas Perez.

Le 11 du Real Madrid : Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Cristiano, Mayoral.

Le 11 du Deportivo la Corogne: Ruben, Juanfran, Schar, One, Lusinho; Guilherme, Borges, Mosquera; Perez, Adrian, Annone.