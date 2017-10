Real Madrid v Espanyol, 2-0 : Les madrilènes victorieux grâce à un doublé d’Isco !

Le Real Madrid s’est imposé 2-0 face à l’Espanyol Barcelone ce soir, alors que les conditions étiaient très compliquées en ce dimanche, jour de référendum en Catalogne. Si le Barça s’est imposé un peu plus tôt dans la journée face à Las Palmas, les Catalans qui ne voulaient pas jouer le match ont finalement disputés et remportés la rencontre 3-0 mais à huis-clos.

Ce soir, les Catalans de l’Espanyol se sont montrés plus tranquilles et en plein dans leur match. Les joueurs de Zinedine Zidane se sont montrés très dangereux dès le début de rencontre suite à une superbe occasion d’Isco. Le milieu de terrain espagnol récidivait et ouvrait le score lors de la première demi-heure de jeu (29e, 1-0). Élève model et homme du match Isco s’offrait un doublé et permettait aux siens de remporter la rencontre (71e, 2-0), à l’issu d’un match bien maîtrisé par ses coéquipiers. Ce soir, Cristiano Ronaldo s’est montré assez discret et ne s’est procuré uniquement quelques rares occasions sans les concrétiser mais a délivré la première passe décisive à l’international espagnol lors de la première mi-temps.

Le Real Madrid termine ainsi sur une bonne note juste avant la trêve internationale.