Real Madrid v Eibar, 3-0 : Les merengues ont dominé les basques

Le Real Madrid reste sur le podium et ne lâche pas prise, après neuf journées de championnat. Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés 3-0 à Santiago Bernabéu face à Eibar sans difficultés.

Dès les vingt premières minutes, Paulo Oliveia ouvrait le score suite à un but contre son camp pour le Real Madrid (18e, 1-0). L’attaquant espagnol Marco Asensio, inscrivait le deuxième sur une belle remise d’Isco par la suite (28e, 2-0). Le break était effectué dès la première demi-heure de jeu. Les basques n’ont pas réussi à trouver les espaces nécessaires et la faille du côté de la casa blanca pour réduire le score. En fin de rencontre, Marcelo inscrivait le troisième but d’une superbe frappe croisée, bien servi par Karim Benzema entré en cours de jeu (81e, 3-0). Les hommes de Mendilibar n’ont pas trouvé la victoire depuis les cinq dernières journées et restent à un point de la zone rouge. Le Real Madrid a par ailleurs retrouvé le podium.