Real Madrid v Betis, 0-1 : Madrid battu à domicile

Sale soirée pour le Real Madrid. Cristiano Ronaldo était pourtant de retour après avoir écopé de cinq matchs dû suspension.

Mercredi soir, le Real Madrid s’est incliné 1-0 contre le Betis, à Santiago Bernabéu et ont concédé leur première défaite de la saison. Les madrilènes ont encaissé un but à la 94eme minute, sur un but d’Antonio Sarabia. Coup du pour les hommes de Zinedine Zidane qui comptent 8 points apres sept journées:

“Notre situation n’est pas délicate, mais elle n’est pas forcément top, puisqu’on perd sept points en très peu de journées. Mais justement, ça veut dire aussi qu’il reste beaucoup de journées de championnat et on ne va pas s’affoler“, a expliqué Zinédine Zidane en conférence d’après-match.