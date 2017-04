Real Madrid V Barcelone, 2-3 : Barcelone reprend les commandes !

Au terme d’un Clasico spectaculaire, le FC Barcelone s’offre une part de rêve et surprend le Real Madrid, 2-3.

A peine le temps d’admirer les compositions que le coup d’envoi est lancé. Le Clasico, c’est l’histoire d’un incontournable rendez-vous où passion et action se marient à la perfection. Alors que pour Barcelone la fin d’une époque semble proche, pour le Real il s’agit d’affirmer leur position de leader du classement espagnol.

Dans ce duel explosif, les deux grands du football espagnol offrent dès les premières minutes de jeu, du beau spectacle. Les actions défilent, les Madrilènes dangereux en contre viennent rapidement inquiéter Ter Stegen, Ronaldo qui vient une première fois tenter sa chance, d’un puissant tir croisé. La réponse des Catalans est pourtant tranchante, le Barça ne compte pas se laisser faire. La puissante frappe à ras de terre de 20 mètres plein axe signé Suarez, vient tirer la sonnette d’alarme pour la défense madrilène.

La passion du football s’exprime et dans le feu de l’action, quelques petites effusions de sang sont possibles. La tension est palpable, Messi joue beaucoup dans l’axe et place un petit pont sur Casemiro dans le rond central. Le Madrilène n’apprécie pas trop et le tacle, Messi saigne de la bouche. Le Brésilien averti.

Le choc entre les deux poumons du football espagnol est bouillant. Les occasions pleuvent. Les Blaugrana peinent à se montrer dangereux avant la première demi-heure de jeu, contrairement aux Merengue qui profitent de leur vitesse et dégainent dès la première occasion. Après la frappe de Kroos sur corner, Ter Stegen repousse du poing vers Marcelo qui centre de la gauche vers Ramos à droite du but adverse. Le défenseur central place une reprise sur le poteau mais Casemiro suit et ouvre le score (28e).

Les hostilités sont lancées, la fête est au rendez-vous et les génies sont de sortis. La réponse des Catalans ne sait pas faite attendre, Messi égalise avec classe (33e). Il dribble à toute vitesse devant Carvajal à l’entrée de la surface adverse puis ajuste facilement Navas pour remettre le Barça sur la bonne voie. Le match s’emballe jusqu’à la fin de la première période.

A leur retour des vestiaires, dans une ambiance à couper le souffle, les deux équipes s’adonnent à une lutte sans merci. D’un but à l’autre, les deux gardiens se livrent un énorme combat. Alors que Ter Stegen résiste avec classe à une lourde frappe de Kroos, une tête piquée à bout portant de Benzema, Navas fait face à une superbe tête croisée de Piqué. Les deux adversaires ne se laissent aucun répit. Alors que Ronaldo tente à deux reprises de trouver les filets de Ter Stegen, Suarez et Messi n’hésitent pas à envoyer des missiles en direction de Navas, peu de temps après.

Pourtant, se sont bien les Catalans qui reprendront l’avantage. Rakitic crochète Kroos dans l’axe à 20 mètres et enroule du gauche pour trouver le petit filet droit de Navas qui ne peut rien cette fois. Malgré l’expulsion de leur capitaine Ramos suite à un mauvais geste sur Messi, le Real tient la barque et James venu remplacer peu de temps avant Benzema, égalise (86e). Marcelo centre à ras de terre depuis le côté gauche et le Colombien se démarque joliment pour reprendre au premier poteau et surprendre Ter Stegen.

La Pulga aura eu pourtant raison d’un Real conquérant et courageux, Messi quelques minutes avant la fin de la rencontre, marque son 500e but sur un ultime contre catalan. Grâce à leur génie et au terme d’une soirée spectaculaire, les Catalans passent provisoirement devant leur grand et éternel rival.