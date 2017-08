Real Madrid v Barça, (23h) : Pour une autre “remontada” historique

Le Real Madrid et le FC Barcelone disputent ce soir le match retour de Supercopa à Santiago Bernabeu (23h). Les madrilènes s’étaient largement imposés 3-1 au Camp Nou, alors que les blaugranas veulent tenter d’effectuer une nouvelle remontada.

Les hommes d’Ernesto Valverde sont conscients de la difficulté et de la quasi-impossibilité de revenir au score et de remporter le titre, ce mercredi soir. Les Catalans espèrent aller chercher la victoire pour se redonner confiance, sans nécessairement remporter le titre, qui serait un bonus. Du côté des merengues, Cristiano Ronaldo est suspendu et ne sera pas présent ce soir mais Modric qui a purgé son match sera de retour, alors que chez les Catalans, Iniesta a ressenti une gène musculaire qui l’empêchera de débuter. A noter le retour d’André Gomes, qui a reçu l’accord médical. Les hommes de Zinedine Zidane pourraient ainsi remporter leur deuxième titre de la saison, après avoir soulevé la Supercoupe d’Europe face à Manchester United récemment.

Le 11 probable du Barça: Ter Stegen; Vidal, Piqué, Umtiti, Alba; S.Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Denis.

Le 11 probable du Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Isco, Benzema.