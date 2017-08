Real Madrid v Barça, 2-0 : Les madrilènes remportent leur deuxième titre !

Fiesta à Madrid ! Le Real Madrid s’est imposé 2-0, (5-1 score cumulé), contre le FC Barcelone et remporte la Supercopa d’Espagne, son deuxième titre de la saison, à Santiago Bernabeu. Les hommes de Zinedine Zidane ont réalisé une très grande performance aller et retour, ne laissant aucune pitié au Catalans, inférieurs.

C’est Asensio qui achevait le Barça une deuxième fois seulement après quatre minutes de jeu sur un sublime canon ce 25 mètres projeté en pleine lucarne (1-0,4e). Ernesto Valverde avait opté pour un tout nouveau dispositif, 3-5-2, qui n’a pas été glorieux et très en manque d’imagination sur le plan offensif. Benzema en remettait une couche juste avant la pause en inscrivant le deuxième et dernier but de la rencontre bien servi par Marcelo (2-0, 38e). Une performance très faible pour les Catalans qui tentent de recruter Coutinho et Dembélé contrairement aux Madrilènes qui se sont montrés très dangereux, voire même invincibles. Le Real Madrid remporte ainsi, sa dixième Supercoupe d’Espagne après ce succès de mercredi soir.