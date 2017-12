Real Madrid v Barça (13h) : Noël avant l’heure

Le premier Clasico de la saison en Liga promet d’être passionnant mais de l’autre côté sans réelle saveur puisqu’il n’y aura pas vraiment d’enjeu. Le FC Barcelone a déjà 11 point d’avance sur son dauphin et restera sur le podium quoi qu’il arrive. Le Real Madrid n’a pas droit à l’erreur, puisque les hommes de Zinedine Zidane ne veulent pas se retrouver à 14 points de retard face à son plus grand rival.

Selon Marca, Zidane répétera le onze des dernières finales sans Bale qui est de retour de blessure très récemment. Cristiano lui est prêt, après avoir reçu un coup au mollet et s’être entraîné toute la semaine en marge du groupe. Du côté des blaugranas, Vermaelen devrait débuter en tant que titulaire suite à la blessure de Umtiti et l’attaque ne changera pas si ce n’est que Valverde utilisera le système du 4-4-2. Le Barça veut également enchaîner avec sa troisième victoire consécutive à Bernabéu. Un match qui risque d’être explosif et qui devrait faire des heureux cet après-midi, deux jours avant Noël…

Le 11 probable du Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Benzema, Cristiano.

Le 11 probable du FC Barcelone : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Alba: Rakitic, Busquets, Paulinho, Iniesta; Messi, Suarez.