Real Madrid v Barça, 0-3 : Les Blaugranas s’offrent la victoire du Clasico

C’est Noël avant l’heure pour le FC Barcelone ! Les hommes d’Ernesto Valverde se sont imposés 3-0 contre le Real Madrid à Santiago Bernabéu, pour le premier Clasico de la saison, en championnat. Ces derniers peuvent se féliciter de ce nouveau succès avec désormais 14 points d’avance sur leur dauphin, malgré le match retard des madrilènes, suite à leur participation en finale de Coupe du Monde des Clubs

Le Real Madrid avait pourtant bien dominé la rencontre, mais “dominer n’est pas gagner”, il faut concrétiser. Les merengues l’ont payé en seconde période et le Barça s’est offert une troisième victoire consécutive au Santiago Bernabéu pour la première fois de son histoire. Zinedine Zidane avait décidé d’aligner Mateo Kovacic à la place d’Isco alors que Bale était posté sur le banc. Dès la deuxième minute Cristiano se voit refusé son but, signalé pour position de hors-jeu. L’international portugais loupait une belle reprise (10e). Bien en jambes, les madrilènes ont fait peur aux Catalans pendant les 45 premières minutes de jeu. Ter Stegen

s’est montré très solide mais la paire Piqué-Vermaelen également. Luis Suarez ouvrait le score quelques minutes après le retour des vestiaires sur une belle action de Busquets qui lançait Rakitic dans le rond central, repris par Sergi Roberto (54e). Dix minutes plus tard, coup dur pour les hommes de Zidane puisque Carvajal stoppait un ballon de la main et Messi transformait le penalty, alors que le latéral espagnol s’est fait expulsé (64e). Le Real Madrid devait obtenir un penalty à deux reprises notamment après une main de Rakitic dans la surface, mais ce dernier n’a rien vu. Pour conclure le tout, Aleix Vidal entré en jeu en fin de rencontre a su redonner un élan aux Catalans et a creusé l’écart avec un but dans les arrêts de jeu (90+3). Coaching gagnant de Valverde et fiesta pour le FC Barcelone, juste avant les fêtes de Noël.