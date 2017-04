Real Madrid v Atletico (16h15) : Qui domine la capitale ?

Le Real Madrid a un mois d’avril très chargé et compliqué. Avant le Clasico, les merengues devront d’abord faire leurs preuves face à leur homologues de l’Atlético Madrid ce samedi, à Santiago Bernabéu, pour le compte de la 31ème journée de Liga. Les colchoneros eux, ont récupéré leur troisième place après la mauvaise période du FC Séville qui l’occupait depuis quelques journées. A l’approche du Clasico, les hommes de Zinedine Zidane n’ont pas droit à l’erreur, le technicien français qui a laissé au repos Kroos, Ramos ainsi que Gareth Bale mercredi contre Leganés, comptera sur eux et alignera de nouveau le trio de la BBC. Du côté de l’Atletico Madrid, Gameiro, Vrsaliko et Gaitan sont les trois grands absents.

Le 11 probable du Real Madrid : Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Bale, Benzema, Cristiano.

Le 11 probable de l’Atletico Madrid : Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Filipe; Koke, Gabi, Saul, Carrasco, Griezmann, Torres.