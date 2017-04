Real Madrid v Alavés, 3-0 : Trois points importants et pression supplémentaire sur le Barça

Le Real Madrid s’est imposé 3-0 à Bernabéu contre le Deportivo Alavés, pour le compte de la 29ème journée de Liga. Zinedine Zidane a fait tourné son effectif en laissant Ramos, surtout en prévision de la rencontre de championnat qui se disputera mercredi contre Leganés et samedi prochain contre l’Atletico Madrid.

Si Raphaël Varane a effectué son retour en défense centrale, l’internationale français qui était écarté des terrains pendant trois semaines a rechuté après seulement dix minutes de jeu, cédant sa place à Carvajal. C’est Karim Benzema qui ouvrait le score en première période, grâce à une belle demi-volée inscrit du pied gauche dans le filet opposé (31e, 1-0). Le but de l’attaquant français a d’ailleurs fait polémique, validé alors qu’il était en position de hors-jeu En seconde période, Isco et Nacho trouvaient également le chemin des buts (85e, 89e), permettant de prendre le large et d’empocher les trois précieux points à domicile. Grâce à cette victoire, les merengues mettent la pressions sur le Barça qui se déplacent ce soir à Granada.