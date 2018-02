Real Madrid : Une augmentation de salaire prochaine pour Cristiano

Crisitano Ronaldo a mis fin aux rumeurs de départ qui spéculaient depuis semaines dans la presse: “Rester à Madrid ? Bien sûr, j’aime vivre ici. Je vis dans cette ville depuis 2009 et j’aime le climat et les gens. C’est proche du Portugal, on peut y aller en voiture. J’aime l’Espagne, c’est un grand pays. Évidemment, je veux rester ici, j’adore ce club”.

L’international portugais a clamé récemment vouloir être payé plus que Leo Messi mais la direction merengue a directement refusée. Cependant, Florentino Perez pourrait finalement céder et offrir à son attaquant un salaire qui reste loin des 40 millions annuels de son rival argentin mais équivalent à ce que touche actuellement Neymar au PSG. Soit un salaire de 30 millions d’euros par an, neuf de plus de ce qu’il gagne actuellement à Madrid. Sa revalorisation salariale devrait avoir lieu courant juin et le joueur serait prêt à patienter, alors sous contrat jusqu’en 2021. Une affaire qui devrait être classée avant l’ouverture du mercato estival.