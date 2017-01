Real: Madrid n’est plus le club le plus riche du monde

Le Real Madrid a perdu sa place de leader du club le plus riche du monde, onze ans plus tard. C’est Manchester United qui s’est emparé de la première place et qui se classe en tant que club le plus riche à l’échelle mondiale, selon l’étude annuelle du cabinet Deloitte publiée ce jeudi.

Les Merengues ont ainsi totalisé 620,1 millions d’euros la saison passée, devancés même par leur ennemis du FC Barcelone qui conservent la deuxième place avec 620,2 millions d’euros. Manchester United totalise un montant record de 680 millions d’euros récoltés lors de la saison passée.