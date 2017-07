Real Madrid : Mourinho “Recruter Cristiano ? Mission impossible”

Lors d’une conférence de presse donnée après le premier match amical de Manchester United à Los Angeles, Mourinho s’est exprimé au sujet de Cristiano. Le technicien portugais qui souhaite recruter Morata ne lâchera pas l’affaire.

Durant cet été, plusieurs rumeurs ont agité la toile sur un possible départ de CR7 suite à son accusation d’avoir fraudé le fisc, et un retour de Manchester United, était l’option la plus envisageable selon plusieurs médias. “Je ne vais pas perdre mon temps à penser à des joueurs qui sont de l’ordre de la mission impossible”, a expliqué l’ancien technicien merengue après la victoire (5-2) de son équipe en match de préparation contre Los Angeles Galaxy. Par ailleurs, le quadruple ballon d’Or qui est toujours en vacances, ne réalisera pas le stage de pré-saison aux Etats-Unis avec le reste du groupe.