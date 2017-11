Real Madrid : La pire attaque d’Europe

Si le Real Madrit avait affiché un bon bilan la saison passée en remportant le doublé Liga et Ligue des Champions, aujourd’hui, les hommes de Zinedine Zidane ont du mal à entamer la saison.

Le quotidien Marca a ainsi titré que l’attaque Benzema-Cristiano-Bale (très souvent blessé) était la pire d’Europe et la cinquième meilleure du championnat espagnol avec 22 buts. La BBC a du mal à performer puisque Bale est toujours blessé et depuis cinq mois, les trois attaquants ont du mal à se retrouver alignés ensemble et totalisent seulement quatre buts au compteur, autant que Paulinho avec le FC Barcelone. La presse madrilène n’a pas hésité à pointer du doigt le trio offensif et de qualifier Benzema de “neuf inexistant”. Lors du derby madrilène samedi dernier (0-0), le français n’a pas été dangereux et a eu du mal à créer des occasions tout comme Griezmann du côté de l’Atletico Madrid. La campagne médiatique est désormais lancée. Les merengues devront réagir et très vite, puisque les supporters perdent également patience…