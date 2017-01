Real : Madrid croule sous les blessures

Le Real Madrid ne cesse de voir son infirmerie se remplir avec dernièrement Marcelo et Modric qui seront écartés des terrains pendant près d’un mois. C’est un mois qui s’avère assez compliqué pour les merengues qui veulent conserver leur place de leader et tenter de se qualifier de demi-finales de Copa del Rey.

En plus des deux cités, Carvajal, Pepe et Bale sont toujours blessés alors que James, Danilo et Cristiano Ronaldo demeurent incertains pour le match retour de Copa del Rey contre le Celta Vigo. Un match que les merengue devront impérativement remporter, après s’être inclinés 2-1 à Bernabeu la semaine passée.