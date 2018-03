Real Madrid : Cristiano souhaite gagner plus que Messi

Depuis quelques mois, Cristiano Ronaldo a réclamé un nouveau contrat à la direction du Real Madrid. Florentino Perez qui avait refusé de céder aux caprices du joueur portugais, a finalement accepté de discuter avec ce dernier, selon Marca.

Avec un salaire de 21 millions d’euros net par an, le joueur devrait gagner entre 28 et 30 millions après sa revalorisation. Le club merengue est prêt à assumer cette augmentation de salaire mais CR7 a réclamé vouloir gagner plus que Messi, ce que la direction madrilène lui a refusé. L’attaquant argentin affiche lui un salaire de plus de 100 millions brut par an, selon des informations révélées par Football Leaks.