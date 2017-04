Real : L’opération M’Bappé se poursuit

Cela fait un petit moment que Kylian M’bappé a tapé dans l’oeil du Real Madrid. Cette saison, l’attaquant monégasque a pris du galon et ne cesse de briller. Le nouveau joyau européen qui fait la Une de toute la presse espagnole et qui enchaîne les belles performances, notamment en Ligue des Champions, attise les convoitises de tous les géants européens.

Des premiers contacts avaient eu lieu entre la direction madrilène et l’AS Monaco il y a quelques jours, mais le leader de la Liga ne s’est pas prononcé de manière définitive au sujet de l’international français dont son prix avoisinerait les 100 millions d’euros. Les dirigeants monégasques ne sont pas prêts à négocier pour le moment une baisse de prix et encore moins à lâcher sa pépite âgée de seulement 18 ans. Si l’AS Monaco et le Real Madrid assurent leur qualification, ces derniers pourraient se rencontrer en demi-finales de Champions, et ce sera l’occasion pour M’Bappé de montrer ce qu’il a dans le ventre face aux merengues.