Real : L’opération De Gea réactivée

Depuis quelques temps, le nom de David de Gea est de retour sur les tablettes du Real Madrid pour remplacer Keylor Navas dans les buts, la saison prochaine. En effet, l’ancien portier de l’Atlético Madrid se serait montré prêt à revenir en Espagne.

Deux ans après avoir manqué de recruter le gardien de but de Manchester United en raison d’un fax envoyé une minute trop tard à la LFP, les madrilènes ne comptent pas laisser filer l’international espagnol cette fois-ci. Selon OK Diario, Florentino Perez serait prêt à débourser la somme de 70 millions d’euros pour s’attacher les services du portier âgé de 26 ans. Par ailleurs, si son transfert échoue, l’autre alternative est le gardien de but de Chelsea, Thibaut Courtois.