Real : L’infirmerie se remplit, Modric et Marcelo blessés

L’infirmerie ne cesse de se remplir ces derniers jours au Real Madrid. Marcelo et Modric se sont blessés samedi soir face à Malaga pour le compte de la 18ème journée de Liga, alors que Carvajal, Pepe et Bale sont déjà out pour plusieurs jours.

Le latéral droit préoccupe beaucoup le Real Madrid qui n’a pas vraiment de remplaçant naturel, et qui pourrait être absent pendant près d’un mois. Lundi, le joueur brésilien réalisera des tests supplémentaires afin de connaître le diagnostic et le temps d’indisponibilité de sa blessure, après avoir été remplacé en première mi-temps face aux Andalous en larmes.