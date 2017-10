Real : L’infection de Carvajal a disparu

Selon le quotidien AS et des sources proches du joueur, l’infection de Dani Carvajal aurait disparu. Le traitement donné au latéral droit a fonctionné et ce dernier a obtenu le feu vert médical. Cependant, les médecins du Real Madrid veulent rester prudent et pour l’heure, aucune date de retour n’a été donnée.

L’international espagnol ne s’est pas entraîné depuis le 30 septembre dernier lorsque le club a annoncé par le biaisd’un communiqué officiel que Dani Carvajal souffrait d’une infection au pericarde près du coeur, et que ce problème pourrait l’empêcher de poursuivre de jouer au football. Le cas du défenseur devrait s’arranger et ce dernier devrait reprendre l’entraînement avec le groupe prochainement. Une bonne nouvelle.