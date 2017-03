Real : Les supporters ne veulent pas de la BBC contre Naples

“Voulez vous que la BBC joue contre Naples”, c’était la question posée par le quotidien madrilène AS sur son site web le week-end dernier.

Les internautes ont choisi à 77% le “non”, alors que 23 ont opté pour le “oui” pour plus de 23 743 votes au total. Laissé au repos pour précaution contre Eibar et sanctionné, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale devraient être de retour sur la pelouse de Naples mardi soir, pour le compte des huitièmes retour de Ligue des Champions. Mais c’est un trio que les supporters merengues ne veulent pas voir aligné contre l’équipe italienne.