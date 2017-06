Real : Les madrilènes veulent recruter Sandro !

Sandro Ramirez pourrait retourner sa veste. Selon Mundo Deportivo, le joueur formé à La Masia intéresse énormément le Real Madrid. Actuellement avec les U21 espagnols, il pourrait rejoindre la capitale espagnole la saison prochaine.

L’attaquant espagnol a été transféré à Malaga la saison passée librement et détient une clause libératoire fixée à six millions d’euros. Il pourrait être le remplaçant d’Alvaro Morata, approché par Manchester United. Reste à voir si l’ancien joueur de Barcelone trahira son club de coeur ou non..